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Dedikodu nedir? TDK Dedikodu anlamı ne demek? Dedikodu ile ilgili sözler!

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Dedikodu yapmanın insan psikolojisini ne kadar olumsuz etkilediği bilinmekte. Dedikodu nedir? TDK Dedikodu anlamı ne demek? Dedikodu ile ilgili sözler!

Günlük hayatta yapılan dedikodunun insan yaşamına ne kadar zarar verdiğinin farkında değiliz. Peki, Dedikodu nedir? TDK Dedikodu anlamı ne demek? Dedikodu ile ilgili sözler!

DEDİKODU NE DEMEK?

Dedikodu başkalarının kişisel ve özel konuları hakkında yapılan konuşmalardır. Dedikodu bazen gerçek olaylar ve konular hakkında olsa da, genellikle kişiler arasında konuşulduğundan, kişilerin birbirlerine olayı veya haberi iletimi sırasında yanlışlıklar ve çarpıklıklar içermektedir. Hatta çocuk yuvalarında ve yabancı dil kurslarında bunun duyum yanlışlığından kaynaklandığını kanıtlamak amacıyla kulaktan kulağa (ingilizcede telephone game ya da chinese whispers) oyunu oynanmaktadır. Gazete ve dergi gibi yayın organlarında ise ünlüler hakkında yapılan dedikodu ve skandalları içeren bölümler mevcuttur.

DEDİKODU İLE İLGİLİ SÖZLER!

Gıybetin ne kadar kötü olduğu ve insanın karakterini etkilediği Cuma hutbelerinde yer almaktadır.

Gıybet, bir kardeşimizi hoş olmayan sözlerle anmaktır. Yokluğunda onun onur ve haysiyetini zedelemektir. Kul hakkına girmektir. Gıybet, güven ve samimiyete, huzur ve muhabbete, birlik ve beraberliğe, hâsılı kardeşliğe saplanan bir hançerdir. İnsanlıkla bağdaşmayan, mümine yakışmayan, bireyi ve toplumu sarsan çirkin bir tutum ve davranıştır.Bu yüzden Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurarak gıybeti haram kılmıştır: "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü öyle zanlar vardır ki günahtır. Birbirinizin özelini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Biriniz ölmüş bir kardeşinin etini yemekten hiç hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? O hâlde Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok merhametlidir."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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