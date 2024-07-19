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Deadpool & Wolverine filmi ne zaman vizyona girecek? Deadpool & Wolverine Türkiye'de ne zaman çıkacak?

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Marvel hayranları tarafından merakla beklenen Deadpool & Wolverine filminin vizyon tarihi belli oldu. Marvel'ın sevilen karakterleri Deadpool & Wolverine, sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bir geri dönüş yapıyor. Peki, Deadpool & Wolverine filmi ne zaman vizyona girecek? Deadpool & Wolverine filminin Türkiye vizyon tarihi ne zaman? Deadpool & Wolverine filminin konusu ne? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool & Wolverine merakla bekleniyor. Shawn Levy'nin yönettiği Deadpool & Wolverine filminin vizyon tarihi gündeme geldi. İşte, Deadpool & Wolverine filminin Türkiye vizyon tarihi…

DEADPOOL & WOLVERINE FİLMİNİN TÜRKİYE VİZYON TARİHİ

Hugh Jackman'ın Wolverine, Ryan Reynolds'ın Deadpool karakterine bir kez daha hayat vereceği Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz Cuma günü seyirciyle buluşacak.

Deadpool ve Wolverine filmi, Wolverine'i büyük bir tehlikeye karşı ikna etmeye çalışan Deadpool'un hikayesini anlatıyor. Wade Wilson artık paralı bir asker değil, sivil bir hayat sürmeye çalışan biri olarak yeni bir kimliğe bürünmüştür. Ancak beklenmedik bir tehlike ortaya çıktığında, Wade zorunlu olarak harekete geçmek zorunda kalır. Tek başına mücadele etmek imkansız olduğunda ise Wolverine'in yardımına ihtiyacı vardır. Ancak Wolverine, yardım etmeye pek de istekli değildir.

Deadpool & Wolverine filmi ne zaman vizyona girecek? Deadpool & Wolverine Türkiye'de ne zaman çıkacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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