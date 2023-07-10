Bugün TRT 1'de Dayton dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi başlamadan önce izleyiciler Dayton hakkında, Dayton kimdir, Dayton Anlaşması nedir? Dayton neresi, hangi ülkede? Dayton dizisi gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı? Dayton nerede? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Dayton nedir, ne demek?

TRT'nin uluslararası dijital platformu 'tabii'nin orijinal yapımlarından 'Dayton', ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ismi hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Dayton nedir, kimdir, ne demek? Dayton Anlaşması nedir? Dayton neresi, hangi ülkede? Dayton dizisi gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı? Dayton nerede? İşte detaylar...

DAYTON NEDİR, NE DEMEK?

Dayton, ABD Ohio'da bir şehir ismidir. Ek olarak tarihte "Dayton Anlaşması" mevcuttur. Dayton Anlaşması, 1991-1995 tarihleri arasındaki Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı'nı sona erdiren antlaşmadır.

DAYTON ANLAŞMASI NEDİR?

Dayton Anlaşması, 1991-1995 tarihleri arasındaki Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı'nı sona erdiren antlaşmadır. Bosna-Hersek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı Slobodan Miloševic ve Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudman tarafından Kasım 1995'te ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton kenti yakınında uzlaşma sağlanmış ve 14 Aralık 1995 tarihinde de antlaşma resmen imzalanmıştır. Bu antlaşmanın arkasından 1996'da bölgelere NATO güçleri gönderilmiştir. Bu antlaşma ile Bosna-Hersek kantonlara bölünmüş ve ülkenin %49'unu Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska) %51'ini Bosna-Hersek Federasyonu'nun (FBiH) kontrol etmesi öngörülmüştür. Ayrıca, Doğu Slavoniya'yı, UNTAES Birleşmiş Milletler'in misyonudur bitirdikten sonra, Hırvatistan'ın kontrol etmesi öngörülmüştür.

DAYTON NERESİ, HANGİ ÜLKEDE? DAYTON NEREDE?

Dayton, Ohio; Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin altıncı büyük şehri. Dayton, 1 Nisan 1796 tarihinde kuruldu.

Dayton Şehri Ohio eyaletinin güney-batısında Miami Nehri vadisinde konumlanmıştır. Şehir Cincinattı'den 79 km; Columbus'tan 105 m ve Indianapolis'ten 169 km uzaklıktadır. Birleşik Amerika Sayım Bürosu istatistiklarine göre Dayton Şehri yüzölçümü 146.3 km² (kara yüzölçümü 144 km2 ve su yüzeyi yüzölçümü 2,3 km2) olmaktadır.

DAYTON DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Dayton dizisi ilk bölümüyle 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

DAYTON DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sırp kuşatmasının ardından tarafların ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde bir araya gelmesini ve süreçte yaşananları konu alan "Dayton" dizisinin ilk bölümü de yarın akşam televizyon seyircisiyle buluşacak.

Bosna-Hersek'te 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan ve çoğunluğu Boşnaklar olmak üzere 300 bine yakın insanın ölümüyle sonuçlanan Bosna Savaşı'nda yaşananları konu alan dizide, merhum Aliya İzzetbegoviç'in mücadelesi de işleniyor.

Yapımda, Sırp kuşatmasından 3 yıl sonra, savaş devam ederken tarafların Dayton'da bir araya getirilme sürecinin yanı sıra ülkesinin sınırlarını korumaya çalışan İzzetbegoviç ile uzlaşmak istemeyen Sırp lider Miloseviç arasındaki pazarlıklar da anlatılıyor.

Dizide, pamuk ipliğine bağlı barışı yaşatmaya çalışan Aliya İzzetbegoviç'in görüşmelerdeki her stratejik hamlesinin hem bir milletin hem de yüzyıllarca bir arada yaşamış halkların kaderi adına taşıdığı önem vurgulanıyor.

Küçük kızları Amira'nın doğum günü için Sırp komşularıyla bir araya gelen fakat günün sonunda kendilerini savaşın gerçek yüzüne ve Sırp zulmünün her yönüne maruz kalacakları kamplarda bulan Kahramanoviç ailesinin 3 yılı aşkın sürece yayılan hikayesi de dizide yer buluyor.