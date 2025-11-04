Haberler

Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için "Yezid" çıkışı

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com yayınında isim vermeden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için zehir zemberek ifadeler kullandı. Davutoğlu "Bir belediye başkanları var, zavallı mazlum mültecilerin suyunu kesen adam. Bu Yezid ahlakıdır, bu Yezid ahlakına sahip adam beni eleştirmiş. Eleştirse ne olur, eleştirmese ne olur?" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com yayınında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2 dönem kıran kırana mücadele eden biri olarak kendi nefsinden fedakarlık ettiğini belirten Davutoğlu "10 kişinin milletvekili olmasını sağladık. Çünkü Meclis'te çoğunluğu birlikte sağlamak istedik. Ve bizim oylarımızla az mı etki oldu? CHP'nin belli yerlerdeki Şırnak'taki, Konya'daki oylarına bakın ve şimdiki değişime bakın. Şunu söylemek isterim. Bu bir anlaşmaydı, ittifaktı ve bitti.

"SEÇİMİ KAZANSALAR RÖVANŞİZMİ İLK BİZE UYGULAYACAKLARDI"

Herkesin aldığı ve verdiği vardı. Ama şunu anlıyorum ki Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılmış olsa bunlar rövanşizmi önce bize uygulayacaklardı. Tahammül edemediler. Benim tek niyetim vardı, Türkiye'nin bir rövanşizm tuzağına düşmemesi. Şimdi bitti mi o tehlike, yine bitmedi.

"2028'DE CHP MANTIĞI NELERE YOL AÇABİLİR GÖRÜYORUZ"

2028'de yine bu mantık, bize dahi tahammül edemeyen bu mantık, CHP mantığı nelere yol açabilir görüyoruz. CHP'nin içindeki makul insanları ve gerçekten seviyeli siyaset yapanları tenzih ederim. Ama biraz önce söyledim.

"YEZİD AHLAKINA SAHİP ADAM BENİ ELEŞTİRMİŞ"

Bir belediye başkanları var, utanmaz adam. Zavallı mazlum sığınmacıların suyunu kesen adam... Bu Yezid ahlakıdır, bu Yezid ahlakına sahip adam beni eleştirmiş. Kendi genel başkanının kapısına kamyonla dayanan adam beni eleştirmiş. Yahu beni eleştirse ne olur, eleştirmese ne olur" ifadelerini kullandı.

