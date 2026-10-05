Data Center Eurasia 2026, Veri Merkezi Ekosistemini İstanbul’da Buluşturuyor

Data Center Eurasia 2026, Veri Merkezi Ekosistemini İstanbul’da BuluşturuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye’nin ilk veri merkezi sektörüne odaklanan uluslararası fuar ve konferans platformu Data Center Eurasia, 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. 5.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçinin, 100’ün üzerinde sponsor ve katılımcı firmanın ve 100’ün üzerinde konuşmacının İstanbul’da buluşmasının hedefleniyor.
Türkiye’de veri merkezi sektörüne özel ilk uluslararası buluşma noktası oluşturmayı hedefleyen Data Center Eurasia; veri merkezi işletmecilerinden teknoloji sağlayıcılarına, yatırımcılardan enerji şirketlerine kadar geniş bir ekosistemi İstanbul’da bir araya getirecek. Etkinlikte sektörün büyüme potansiyeli, yeni yatırım fırsatları, teknolojik dönüşüm ve veri merkezlerinin geleceğine yön veren gelişmeler farklı oturumlarda ele alınacak.
Yapay Zeka, Enerji ve Sürdürülebilirlik Gündemde
Konferans programında enerji ve sürdürülebilirlik, PPA ve finansman modelleri, yapay zeka yatırımları, dijital optimizasyon, fiber altyapı ve internet değişim noktaları, proje yönetimi ve kritik altyapı güvenilirliği gibi başlıklar gündeme taşınacak.
Program kapsamında 20’nin üzerinde panel, 40’ın üzerinde sunum ve 100’ün üzerinde konuşmacının yer alması hedefleniyor. Yatırımcılar, veri merkezi işletmecileri, teknoloji sağlayıcıları, enerji şirketleri, mühendislik firmaları, kamu kurumları ve uluslararası uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.
İstanbul, Bölgesel Veri Merkezi Ekosisteminin Buluşma Noktası Oluyor
Avrupa ile Asya’nın kesişim noktasındaki İstanbul ; Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya erişim sağlayan konumuyla Data Center Eurasia’nın uluslararası yapısını destekliyor. Etkinlik, Türkiye’nin bilgi birikimini, üretim gücünü, teknoloji kapasitesini ve yatırım potansiyelini küresel veri merkezi ekosistemine taşımayı amaçlıyor.
Data Center Eurasia 2026, 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.