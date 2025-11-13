Haberler

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
Bir taksi yolculuğu sırasında yaşanan ilginç olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kadın, takside çalan dans müziğine dayanamayıp öfkesini kontrol edemedi ve şoförü machete ile tehdit etti.

  • Bir kadın, takside çalan dans müziğine tepki olarak şoförü machete ile tehdit etti.
  • Kadın, şoförden 'Chanson' şarkıları çalmasını talep etti.
  • Olay anları kameraya kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

Dünya genelinde ilginç ve korkutucu olaylar haber olurken, bu sefer bir taksi yolculuğu adeta kabusa döndü. Bir kadın, takside çalan dans müziğine dayanamayıp öfkesini kontrol edemedi ve şoförü machete ile tehdit etti. O anlar kameraya yansıdı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Olay sırasında kadın, şoförün müzik seçiminden son derece rahatsız görünüyordu. Dans müziğinin yüksek sesle çalması üzerine, kadının öfkesi kısa sürede kontrolden çıktı. Machete ile şoföre yaklaşan kadın, şarkı seçiminde değişiklik yapılmasını talep etti. Öfkeli kadın, "Chanson" şarkıları çalmasını istedi. Bu şarkılar, genellikle Rusya'nın suç dünyasını ve yer altı hayatını konu alan eserler olarak biliniyor.

Görüntülerde, kadının takside şoföre tehditler savurması ve müzik üzerinde kontrol talep etmesi net bir şekilde görülüyor. Video sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. Taksideki diğer yolcuların korku içinde olayı izledikleri de dikkat çekti.

Olay, günlük yaşamda küçük bir rahatsızlığın bile ne kadar kontrolden çıkabileceğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, benzer durumlarda soğukkanlılığın korunması ve olaya şiddetle müdahale etmeme konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sosyal medyada kullanıcılar, kadının öfkesini "fazla abarttığını" ve şoförün paniğe kapılmasının normal olduğunu belirtti. Bazı yorumlar ise, "Hepimiz bazen stresli oluyoruz ama bu kadar aşırı tepkiler ciddi sonuçlar doğurabilir" şeklinde oldu.

Görüntüler, hem eğlenceli hem de ürkütücü bir anı kayda alırken, şehir içi taksi yolculuklarında sabrın ve saygının önemini bir kez daha hatırlattı.

Abdullah Teymur
Yorumlar (1)

