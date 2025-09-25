Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk'ün sevgilisi kim?

Türkiye'nin en dikkat çeken gazeteci ve televizyon sunucularından biri olan Damla Uğurtürk, ekranlarda gösterdiği başarılı performans ve samimi sunumuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Damla Uğurtürk kimdir,kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk sevgilisi kim? Damla Uğurtürk mesleği nedir, hangi programları sunuyor? Damla Uğurtürk'ün hayatına dair tüm detaylar haberimizde...

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Damla Uğurtürk, Türkiye'nin öne çıkan gazeteci ve televizyon sunucularından biridir. 1986 yılında Ankara'da doğan Uğurtürk, medya sektöründe uzun yıllardır aktif rol alıyor ve özellikle spor programlarıyla izleyici kitlesinin beğenisini kazanıyor. Kariyerine küçük yaşlarda gazeteci olma hayaliyle başlayan Damla Uğurtürk, televizyon dünyasında gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Haber sunumlarındaki akıcılığı, samimi üslubu ve ekranlardaki güvenilir imajı, onu Türkiye'de en çok takip edilen gazeteciler arasında üst sıralara taşıdı.

1986 doğumlu olan Damla Uğurtürk, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Ekran deneyimi yaklaşık 15 yılı aşkın olan Uğurtürk, bu süre boyunca farklı televizyon kanallarında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Genç yaşta başladığı gazetecilik yolculuğu, onu Türkiye'nin tanınan medya profesyonellerinden biri haline getirmiştir.

DAMLA UĞURTÜRK NERELİ?

Damla Uğurtürk, Ankara doğumlu ve Ankaralıdır. Eğitim hayatını da başkentte tamamlayan Uğurtürk, Çankaya Lisesi'nin ardından Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Ankara kökeni, onun disiplinli ve detay odaklı çalışma anlayışını şekillendiren önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

DAMLA UĞURTÜRK SEVGİLİSİ KİM?

Son dönemde magazin gündeminde Damla Uğurtürk'ün adı ünlü oyuncu Ozan Güven ile anılmıştır. Sosyal medyada paylaşılan köpekli fotoğrafların aynı evden çekilmiş olabileceği iddiaları, medya ve hayranlar arasında geniş yankı uyandırdı. Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmemiştir; bu nedenle konuyla ilgili kesin bilgiler paylaşılmamaktadır.

DAMLA UĞURTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Damla Uğurtürk, gazeteci, muhabir, televizyon sunucusu ve moderatör olarak profesyonel kariyerini sürdürmektedir. FOX TV'de muhabir olarak başladığı medya yolculuğu, Kanal B, TGRT Haber, TRT Haber, TRT Spor ve NTV gibi kanallarda farklı görevler üstlenmesiyle devam etti.

DAMLA UĞURTÜRK CNN TÜRK'TE HANGİ PROGRAMLARI SUNUYOR?

Damla Uğurtürk, CNN Türk ekranlarında spor odaklı programlarıyla dikkat çekiyor:

Limitsiz Futbol (Pazartesi günleri)

Pazar Akşamı Futbol (Haftanın önemli maç analizleri)