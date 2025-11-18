Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Damla Sönmez, sahne ve ekranlarda kendine özgü tarzı ve güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken bir isim. Kariyerinde üstlendiği roller ve aldığı ödüller, onun sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda izleyicilerin merakla takip ettiği bir sanatçı olduğunu gösteriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuş, başarılı bir Türk oyuncudur. Sahne ve ekran kariyerine genç yaşta başlayan Sönmez, tiyatro eğitimi alarak yeteneğini geliştirmiştir. Eğitim hayatı boyunca İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'ni tamamladıktan sonra Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda keman ve piyano eğitimi aldı, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü. New York Film Akademisi'nde Meisner tekniği hakkında bilgi edinen Damla Sönmez, tiyatro ve sinema alanında kendini sürekli geliştiren bir sanatçıdır.

DAMLA SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

DAMLA SÖNMEZ NERELİ?

Damla Sönmez, İstanbul doğumludur ve köken olarak da Türkiye'ye aittir. Sanat kariyerine de İstanbul'da başlamış ve burada eğitimini derinleştirmiştir.

DAMLA SÖNMEZ'İN KARİYERİ

Damla Sönmez, özellikle 2009 yılında oynadığı Bornova Bornova filmindeki Özlem rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından 2014 yılında Güllerin Savaşı adlı dizide Canan Ergüder ve Barış Kılıç ile başrolü üstlendi. Sinema ve televizyon projelerinde hem dram hem de romantik türlerde başarılı performanslar sergileyen Sönmez, yeteneğiyle ödüller kazanmıştır.

Ödülleri arasında 2009'da Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve Siyad Ödülleri'nde aynı kategoride ödül, 2010'da Yeşilçam Ödülleri'nde "Genç Yetenek" ve Sadri Alışık Ödülleri'nde "Umut Veren Oyuncu" gibi önemli başarılar yer alıyor.

Filmografi ve dizileri de oldukça geniştir; başlıcaları arasında Sen Aydınlatırsın Geceyi, Deniz Seviyesi, Uzun Hikaye, Mahpeyker: Kösem Sultan ve Kurtuluş Son Durak gibi projeler bulunmaktadır. Televizyonda ise Güllerin Savaşı, Bir Aşk Hikayesi, Türkan, Emret Komutanım, Gece Gündüz gibi dizilerde izleyiciyle buluşmuştur.

Damla Sönmez, güçlü sahne duruşu, derin duygusal ifade gücü ve disiplinli çalışmalarıyla Türk sinema ve televizyonunun öne çıkan isimlerinden biridir.