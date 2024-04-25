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Dahiliye neye bakar, hangi hastalıklara bakar?

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Günümüzde dahiliye bölümü yani iç hastalıklar bölümü en talep gören doktorluk uzmanlık alanlarından birisidir. Dahiliye bölümü insan vücudunun iç organlarını etkileyen bütün koşullar ile ilgilendiği için geniş bir çalışma alanına sahiptir. Peki, Dahiliye neye bakar, hangi hastalıklara bakar?

Dahiliye bölümü vücudun iç organlarını etkileyen tüm koşullarla ilgilendiği için de geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir. Peki, Dahiliye neye bakar, hangi hastalıklara bakar?

İÇ HASTALIKLARA (DAHİLİYE) NEDİR?

Dahiliye olarak da bilinen iç hastalıkları; pek çok hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp uzmanlığıdır. İç hastalıkları uzmanlığı, vücudun iç organlarını etkileyen çok çeşitli koşulları kapsar – kalp, akciğerler, karaciğer ve mide-bağırsak sistemi, böbrekler ve idrar yolu, beyin, omurga, sinirler, kaslar ve eklemler. Her ne kadar bazı hastalıklar özel organları etkilese de, yaygın hastalıkların çoğu – arteriyoskleroz, diyabet, yüksek tansiyon ve kanser vücudun birçok iç organını etkileyebilir.

İç hastalıkları alt özellikleri arasında alerji ve immünoloji, kardiyoloji (kalp hastalıkları), endokrinoloji (hormon hastalıkları), hematoloji (kan hastalıkları), bulaşıcı hastalıklar, gastroenteroloji (bağırsak hastalıkları), nefroloji (böbrek hastalıkları), onkoloji (kanser), pulmonoloji akciğer hastalıkları) ve romatekoloji (artrit ve kas-iskelet sistemi hastalıkları) bulunmaktadır.

İÇ HASTALIKLARI HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Grip

– Zatürre

– Bronşit

– Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

– Astım

– KOAH

– Hipertansiyon

– Kalp ritim bozuklukları

– Kalp yetmezliği

– Koroner kalp hastalıkları

– Diyabet

– Guatr

– Ağız kuruluğu

– Ülser

– Gastrit

– Mide ekşimesi

– Öksürük

– Karaciğer hastalıkları

– Safra kesesi hastalıkları

– Böbrek hastalıkları

– Karın ağrısı

– Kabızlık

– İshal

– Spastik kolon (sinirsel kolit)

– Kansızlık

– Hemofili

– Troid hastalıkları

– Obezite

– Kolesterol ve trigliserit yüksekliği

– Gut hastalığı

– Ateşli eklem romatizması

– Osteoporoz

– İdrar yolu hastalıkları

– Baş dönmesi

– Baş ağrısı

– Migren

– Hepatit

– Akdeniz anemisi

– Kistler

– Alerjiler

– Sürekli hapşırma

– Kanser

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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