ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da çıkan bir kadın, eşinin kendisini dadı Meryem'le aldattığını söyleyerek yardım istedi. Yayına çıkan Meryem'in yıllar önce bir çocuğu vahşice öldürdüğü ve hapis yattığı ortaya çıktı. Meryem hakkındaki son bilgi ise ağızları açık bıraktı. Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Dadı Meryem'in erkek hali ortaya çıktı! İşte ayrıntılar...

KATİL DADI ERKEK Mİ ÇIKTI?

16 yaşındayken 8 yaşındaki bir çocuğu öldürerek hapse giren Meryem'in cinayeti işlediğinde Serkan adlı bir erkek olduğu hapisten çıktıktan sonra da cinsiyet değiştirerek ismini Meryem yaptığı öğrenildi.

CANLI YAYINDA İŞLEDİĞİ CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Bir evlilikte 2. kadınla olduğu iddiasıyla canlı yayına çıkan Meryem'in 2011 yılında 8 yaşındaki Hasret'i "Sana kedileri göstereceğim" diyerek ıssız bölgeye çektiğini ve kafasına taşla vurarak annesiyle diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı. Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen dadı Meryem ise "Bu olay yaşandığında ben 16 yaşındaydım. Adli Tıp Raporu'yla kanıtlandı. Olay tamamen kazayla gerçekleşti. Annem yapmadı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2011 yılında Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde yaşayan 8 yaşındaki Hasret, okula gitmek üzere evinden çıktı ancak öğretmeni aileyi arayarak çocuğun okula gelmediğini söyledi. O dönem 16 yaşında olan Serkan, Hasret'in önce kafasına taş atıp bayıltmış, ardından evlerinin yanındaki metruk bir yapıya çukur kazıp küçük kızı gömmüştü. Serkan götürüldüğü adliyede cinayeti itiraf ederken anne Sebahat ise cinayeti kabul etmedi.

8 yaşındaki Hasret'in otopsi raporunda ise başına aldığı darbeyle değil, boğulma ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Serkan ve annesinin, Hasret'i diri diri gömdüğü anlaşıldı. Bir skandal da talihsiz Hasret'in cenazesi sırasında yaşandı. Cenaze namazını kıldıran İmam E.S., Hasret'in kefenli yüzünü açıp tabutun içindeyken fotoğrafını çekti.