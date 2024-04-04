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D-Smart GO, T10X kullanıcılarının hizmetinde

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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile Türkiye'nin öncü yayın platformu D-Smart GO, güçlerini birleştirdi. D-Smart GO, 100'ü aşkın kanalla Togg'un dijital deneyim platformu Trumore'un uygulama mağazası Tru.Store üzerinden T10X kullanıcılarıyla buluştu.

Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi için güçlü iş birliklerine devam ediyor. Türkiye'nin öncü yayın platformu D-Smart GO ile iş birliği yapan Togg, en sevilen filmler, tüm dünyada ses getiren diziler, birbirinden heyecanlı spor karşılaşmaları, belgeseller, haber, yemek, çocuk, müzik, ulusal kanallar ile D-Smart GO'ya özel kanalları T10X yolcuları için Tru.Store'da kullanıma sundu. Bu sayede T10X kullanıcıları, her ay yüzlerce yeni film, dizi, belgesel ve çocuk içeriklerini izleyebilecek ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilecek. Trumore uygulaması üzerinden 'Akıllı Cihazım' fonksiyonuna T10X'ini ekleyerek cihaz sahipliği onaylanan kullanıcılar, D-Smart GO uygulamasını kişiye özel gelen SMS üzerinden aktif hale getirdikleri tarihten itibaren 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Hareket halinde sürücü ekranı kapanıyor, yayın yolcu ekranından sürüyor

Keyifli bir yolculuk deneyiminde güvenlikten ödün vermeyen T10X akıllı cihazında kullanıcılar, D-Smart GO'yu sadece park halindeyken izleyebilecek. Cihazın hareketiyle birlikte ekran kapanacak ve yayın yolcu ekranından devam edecek.

Togg Hakkında

Togg, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek global USECASE Mobility®? markasıdır. 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Togg alt markaları Trugo ve Trumore'la birlikte, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirmektedir. C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X'in pazara sunulmasından sonra yine C segmentindeki T10F üretim sırasına girecek. Marka takip eden yıllarda aynı DNA'yı paylaşan yeni modellerle 2030 yılına kadar 1 milyon adet doğuştan elektrikli akıllı cihaz üretmeyi planlıyor.

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