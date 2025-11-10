Cumhuriyetçi Milletin Partisi Genel Başkanı Öztürk: "Atatürk'ü Öldürmeye Kimsenin Gücü Yetmeyecek Çünkü Doğru Fikirler Hiçbir Zaman Ölmez"

(ANKARA) - Cumhuriyetçi Milletin Partisi (CMP) Genel Başkanı Reşat Şahin Öztürk, " 10 Kasım'lar sadece Atatürk'ü anmak olmamalıdır. 10 Kasım ve diğer günler Yüce Önder'imizi anlamak olmalıdır. Atatürk'ü öldürmeye kimsenin gücü yetmeyecek çünkü doğru olan fikirler hiçbir zaman ölmez" dedi.

CMP Genel Başkanı Öztürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete irtihal edişinin 87'nci yılında bir anma mesajı yayımladı. Öztürk'ün mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Yüce Türk milleti ve onun aziz evlatları. Bugün devletimizin banisi, eşsiz devlet adamı, eşsiz komutan, kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun yegane önderi Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü. Kendisinin de dediği gibi 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır' demişti.

Bugün Cumhuriyetçi Millet İttifakı'nın Genel Başkanı olarak ben ve çalışma arkadaşlarımız onun ışığında açtığı yolda durmadan kararlılıkla hiçbir gericiye, bölücüye, vatan hainine, çıkarcıya taviz vermeden aşkla, azimle koşacağımıza söz veriyorum. 10 Kasım'lar sadece Atatürk'ü anmak olmamalıdır. 10 Kasım ve diğer günler Yüce Önder'imizi anlamak olmalıdır.

Bu şiarla Cumhuriyetçi Milletin Partisi olarak bizler Atatürk'ün yokluğunun acısını içimizde hissederken onun varlığında ortaya koyduğu ideolojiyi, idealleri ve gerçekleştirmek istediği Türkiye'yi, büyük Türkiye'yi sizlerle beraber inşa etmek istiyoruz. Atatürk olmasaydı Cumhuriyet olmazdı. Atatürk olmasaydı kadın erkek eşit olamazdı. Atatürk olmasaydı kulluğumuzu yalnızca Allah'a yapamazdık.

Bir hilafetin, bir saltanatın gölgesinde kendini yeryüzünde Allah'ın gölgesi sayanlara önce kulluk etmek zorunda kalırdık. Bugün kutsal inançlar üzerinden Atatürk düşmanlığı yapıp devletimizin temel rejimsel değerlerini ayaklar altına almaya çalışan belirli öbeklerin karşısında dimdik duracak anlamlı ve hakkaniyetli bir mücadeleyi verecek olan Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin neferleri olarak sizlere bir kez daha sesleniyorum.

Bir tarafta kutsal dinimizi sömürenler, bir tarafta da Atatürk'ü sadece vitrine oturtturup onun ideallerinin karşısında onun kurduğu devletin bütün dinamiklerini yok etmeye çalışan, altına dinamit koyanlarla masalarda pazarlık yapan vitrin Atatürkçülerinin karşısında her türlü imkansızlığa, yokluğa rağmen Cumhuriyetçi Milletin Partisi olarak ideolojisini sonuna kadar savunacağımızı, kanımızın son damlasına kadar bu yolda mücadele vereceğimizi söz veriyorum.

Değerli arkadaşlarım Atatürkçülük onun sadece sarı saçlı, mavi gözlü, iyi frak giyen, iyi dans eden bir insan olmasından ibaret değildir. Atatürkçülük onun ideallerinin peşinde koşmak, onun özlemle hayallerini kurduğu büyük Türkiye'yi inşa etmekten geçer. Bu anlamda Atatürk bize evet bir devlet kurmuştur. Bir cumhuriyet emanet etmiştir. Ama hiçbir şeyi miras bırakmamıştır. Çünkü miras olarak bakanlar onun bıraktığı mirası lime lime etmektedirler.

Bu devlette, bu Cumhuriyette onurlu bir yaşamın gelecek kuşaklara sürdürülebilmesi için emanettir. Onun emanetine ölümünün 87. yılında sonsuza dek koruyacağımıza Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin Genel Başkanı olarak tüm arkadaşlarım adına şeref namus sözü vererek bir kez daha belirtmek istiyorum.

Buradan öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet verdikleri mücadeleden dolayı hepsine minnet diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Atatürk'ü öldürmeye kimsenin gücü yetmeyecek çünkü doğru olan fikirler hiçbir zaman ölmez."