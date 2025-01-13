Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda önemli müjdeler açıklayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler, aile yapısını güçlendirecek sosyal ve ekonomik teşvikleri içerecek. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? Detaylar haberimizde...

CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak 2025 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Aile Yılı Tanıtım Programı'nda önemli müjdeler açıklayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MÜJDELER NE?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtmiştir.

Aile Yılı kapsamında açıklanması beklenen müjdeler arasında, evlenmek isteyen gençlere maddi destekler, faizsiz kredi imkânları, evlilik danışmanlığı hizmetleri ve ilk evini alacak çiftlere yönelik sosyal konut projelerinde öncelik tanınması gibi teşviklerin yer alacağı öngörülmektedir.

Ayrıca, çocuk sahibi olmayı teşvik etmek amacıyla doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile çalışan ebeveynlere yönelik kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi desteklerin de açıklanması beklenmektedir.

Bu müjdelerin, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları içermesi planlanmaktadır.