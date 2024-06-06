Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CHP'Yİ NE ZAMAN ZİYARET EDECEK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs günü AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1.5 saatlik bir görüşme yapmıştı. Özel'e CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, Erdoğan'a ise partisinin Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ÖZGÜR ÖZEL NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini açıkladı. Özel görüşmenin saat 16.00'da başlayacağını söyledi.