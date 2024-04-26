Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ne zaman gidiyor? 9 Mayıs'taki ziyaret ertelenmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ne zaman gidiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaret ertelendi. Talebin Türkiye'den geldiği belirtildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ne zaman gidiyor? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE ZİYARETİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyaret ertelendi. Reuters'da yer alan habere göre değişiklik talebi Türkiye'den geldi. Erteleme talebinin gerekçesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklikler olduğu belirtildi.

ERDOĞAN ABD'YE NE ZAMAN GİDECEK?

İsminin verilmesini istemeyen Türkiyeli yetkili, yakın zaman içinde yeni bir tarihin belirleneceğini belirtti. Yeni ziyaret tarihi ise henüz bilinmiyor.

ERDOĞAN İLE BIDEN EN SON NE ZAMAN GÖRÜŞTÜ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında Washington'da bir dizi resmi temasta bulunacaktı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşme gerçekleştirecekti. Biden ve Erdoğan son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.