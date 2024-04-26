Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ne zaman gidiyor? 9 Mayıs'taki ziyaret ertelenmişti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaret ertelendi. Talebin Türkiye'den geldiği belirtildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ne zaman gidiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ne zaman gidiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaret ertelendi. Talebin Türkiye'den geldiği belirtildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ne zaman gidiyor? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE ZİYARETİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyaret ertelendi. Reuters'da yer alan habere göre değişiklik talebi Türkiye'den geldi. Erteleme talebinin gerekçesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklikler olduğu belirtildi.

ERDOĞAN ABD'YE NE ZAMAN GİDECEK?

İsminin verilmesini istemeyen Türkiyeli yetkili, yakın zaman içinde yeni bir tarihin belirleneceğini belirtti. Yeni ziyaret tarihi ise henüz bilinmiyor.

ERDOĞAN İLE BIDEN EN SON NE ZAMAN GÖRÜŞTÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında Washington'da bir dizi resmi temasta bulunacaktı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşme gerçekleştirecekti. Biden ve Erdoğan son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Türkiye Gündem Gündem Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title