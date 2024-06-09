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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına koşarak sarılan öğrencinin, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşleri Z.S. olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ablaları için yardım istediğini söyleyen Z.S., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisine "Arkadaşlarımız bakacak yapılacak bir şey varsa" yanıtı verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran Cuma günü İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılmıştı.

KOŞARAK ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Burada öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru koşan bir öğrenci önce sarılmış ardından elini öpmüştü. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu kız çocuğunun "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan yıllarca hapisleri istenen sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi Z.S. olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

"CUMHURBAŞKANIMIZ GÖZÜMÜN İÇİNE BAKARAK TEK TEK DİNLEDİ"

Ablalarına haksızlık yapıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediğini belirten Z.S., Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan diyaloğunu şu sözlerle anlattı; "Bütün bunları Cumhurbaşkanı'mıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek 'arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa' dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir başka arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi."

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Yüzyılı Sosyal Medya Bahar Candan Türkiye Gündem Haberler

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Yorumlar (18)

Zzaass:

Sn. CBaskanim yapacak bir şey varsa baksınlar ne demekdir. Burası kanunla yönetilen bir ülke degilmi!?

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Nuri Aga:

Bundan sonra her suç işleyen Reisin boynuna atlasın o zaman.

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Ergun Sen:

Hayır KHK ile yönetilen bir ülkeyiz

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faruk merttürk:

Tayyib'in boynuna da Salih insan sarılmaz zaten.

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YalancıSavar:

Reis 'Hallederiz' dememiş ki!?

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rıdvan öztürk:

Yapacak bişey varsa içerdeki tüm mahkumlara bakılmalı o halde..

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15
yanıtYanıtla
YalancıSavar:

Hallederiz mi demeliydi?

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Hamit Gündoğdu:

Cumhurbaşkanını görsem bende sarilacagim ama istediğim kanunsuzluk içeren bir istek olmayacak.. sadece temiz duygular ve gerçek olan emeklilerin zor şartlarda yaşamları ile ilgili olacak.. ama ulaşabilecek miyim ve sn. CB bu konuda ne derece ilgi gostercek..

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Serkan GÜNGÖREN:

VARDIR BİR ÇIKARIDA DİNLEMİŞTİR

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Alpingo Bey:

Koyunlar izlesin

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