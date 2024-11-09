Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler

Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 9 Kasım 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D: Yalan (20.00)

Show TV: dizi yok

NOW TV: Yabani (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 KASIM

11:30 Teşkilat

14:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Teşkilat

04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:00 Yeditepe İstanbul

NOW YAYIN AKIŞI 9 KASIM

13:00 Kendi Yolumda (Yerli Sinema)

15:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:00 Gizli Bahçe

03:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

05:15 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım