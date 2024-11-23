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Cumartesi hangi diziler var? 23 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler

Cumartesi hangi diziler var? 23 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
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Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 23 Kasım 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? Cumartesi günü dizileri! İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Kasım 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı (20.00)

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Kanal D: Yalan (20.00)

Show TV: dizi yok

NOW TV: Yabani (20.00)

Star TV: Sahipsizler (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 KASIM

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.30 Kara Ağaç Destanı

15.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

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