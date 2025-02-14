Cumartesi hangi diziler var? 15 Şubat TV yayın akışı
Cumartesi günü hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için 15 Şubat TV yayın akışı belirlendi. 15 Şubat 2025 Cumartesi TV yayın akışı, hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Cumartesi akşamlarının sevilen dizileri ve farklı içeriklerle dolu programlar, izleyicilere keyifli saatler sunuyor. "Cumartesi hangi diziler var?" ve "15 Şubat TV yayın akışı" en sık aranan konular arasında yer alıyor. Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte 15 Şubat Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve programlar…
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
15 Şubat 2025 Cumartesi günü, televizyon kanallarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicilerle buluşuyor. İşte bazı kanalların yayın akışları:
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Tekrar: İkizler Memo - Can
08:30 Yeni Bölüm: Konuştukça
09:45 Yeni Bölüm: Magazin D Cumartesi
13:00 Yeni Bölüm: Arda'nın Mutfağı
14:00 Tekrar: Annem Ankara
16:00 Tekrar: İnci Taneleri
18:30 Canlı: Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Tekrar: Uzak Şehir
23:15 Tekrar: Arka Sokaklar
02:00 Tekrar: Siyah Beyaz Aşk
04:00 Yeni Bölüm: Müzik Arası
04:45 Tekrar: Kuzey Güney
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye Yeni Sezon
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.35 Beni Böyle Sev
09.05 Yedi Numara
10.05 Hayallerinin Peşinde
11.40 Yaşam Başka Yerde
12.00 Bir Zamanlar İstanbul
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Bir Zamanlar İstanbul