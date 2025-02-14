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Cumartesi hangi diziler var? 15 Şubat TV yayın akışı

Cumartesi hangi diziler var? 15 Şubat TV yayın akışı
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Cumartesi günü hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için 15 Şubat TV yayın akışı belirlendi. 15 Şubat 2025 Cumartesi TV yayın akışı, hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizileri ve farklı içeriklerle dolu programlar, izleyicilere keyifli saatler sunuyor. "Cumartesi hangi diziler var?" ve "15 Şubat TV yayın akışı" en sık aranan konular arasında yer alıyor. Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte 15 Şubat Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve programlar…

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

15 Şubat 2025 Cumartesi günü, televizyon kanallarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicilerle buluşuyor. İşte bazı kanalların yayın akışları:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Tekrar: İkizler Memo - Can

08:30 Yeni Bölüm: Konuştukça

09:45 Yeni Bölüm: Magazin D Cumartesi

13:00 Yeni Bölüm: Arda'nın Mutfağı

14:00 Tekrar: Annem Ankara

16:00 Tekrar: İnci Taneleri

18:30 Canlı: Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Tekrar: Uzak Şehir

23:15 Tekrar: Arka Sokaklar

02:00 Tekrar: Siyah Beyaz Aşk

04:00 Yeni Bölüm: Müzik Arası

04:45 Tekrar: Kuzey Güney

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye Yeni Sezon

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.35 Beni Böyle Sev

09.05 Yedi Numara

10.05 Hayallerinin Peşinde

11.40 Yaşam Başka Yerde

12.00 Bir Zamanlar İstanbul

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Bir Zamanlar İstanbul

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