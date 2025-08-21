Cumartesi günü noterler açık mı? 2025 noterler hangi günler kapalı?

Noterler, resmi ve hukuki işlemlerin güvenli ve yasal çerçevede gerçekleştirilmesini sağlayan kamu kurumlarıdır. Bu nedenle vatandaşlar, noterlerin çalışma saatleri ile cumartesi ve pazar günleri açık olup olmadıkları konusunda sıkça bilgi arayışına giriyor. Noterlerin çalışma günleri ve saatleri ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

NOTERLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Genel olarak noterler, hafta içi belirlenen çalışma saatleri içinde hizmet verirken, hafta sonları kapalıdır. Ancak, acil ve önemli işlemlerin aksatılmaması için bazı illerde ve büyük şehirlerde hafta sonları da hizmet veren nöbetçi noter uygulaması bulunmaktadır. Bu nöbetçi noterler, özellikle hafta sonu yapılması gereken tapu, vekaletname veya diğer resmi işlemler için vatandaşlara hizmet sunar. Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri ve yerleri, ilgili il veya ilçenin noter odası tarafından önceden duyurulmakta olup, vatandaşlar bu sayede ihtiyaç duyduklarında hafta sonu da noter hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Noter işlemleri yapacak olan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soruların başında, noterlerin açılış ve kapanış saatleri geliyor. İşte noterlerin genel çalışma saatleri:

Hafta içi noterler, sabah 09:00'da hizmet vermeye başlar ve akşam 17:00'de mesaiyi sonlandırır.

Öğle molası ise genellikle 12:30 ile 13:30 saatleri arasında olup, bu süre zarfında noter hizmeti sunulmamaktadır.

Vatandaşlar, bu saat bilgisi sayesinde işlemlerini daha kolay planlayabilir ve yoğunluk yaşanmadan noter hizmetlerinden faydalanabilirler.

NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Noter işlemleri, hukuki geçerliliği sağlamak ve resmi işlemleri kayıt altına almak amacıyla düzenlenir. İşte noterlerde en sık yapılan işlemler: