Cuma namazının saat kaçta kılınacağı, her hafta olduğu gibi bu hafta da illere göre farklılık gösteriyor ve merak ediliyor. Müslümanlar, bulundukları şehirde cuma namazı kılmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı il il cuma namazı vakitlerini araştırıyor. "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu, bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 21 Haziran'da öğle namazıyla birlikte kılınacak olan cuma namazı, yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen vakitlerde gerçekleşecek. Her hafta cuma günü öğle ezanının okunmasıyla birlikte, Müslümanlar camilerde toplanarak ibadetlerini yerine getiriyor. CUMA NAMAZI KAÇTA? Cuma namazı kaç rekat? 21 HAZİRAN 2024 il il cuma saatleri! İşte 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI KAÇTA?

21 Haziran'da İstanbul'da Cuma namazı saat 13:11'de kılınacak.

21 Haziran'da Ankara'da Cuma namazı saat 12:55'te kılınacak.

21 Haziran'da İzmir'de Cuma namazı saat 13:18'de kılınacak.

21 Haziran'da Bursa'da Cuma namazı saat 13:10'da kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra ise dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285). İmam Ebû Yûsuf'a göre, farzdan sonra sünnet iki farklı şekilde kılınabilir: bir selâmla dört rek'at ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'at. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiği de bildirilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

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