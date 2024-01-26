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Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer?

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Cuma namazı süresi genellikle kısa bir ibadet olduğundan, namazın tamamı genellikle yarım saatten az sürer. Ancak bu süre, yerel caminin uygulamalarına ve cemaatin özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Peki, Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer?

Cuma namazı kaç dakika sürer? Sorusu araştırılıyor. Cuma, Müslümanlarca önemli bir toplanma günüdür. Bu günde Müslümanlar camilerde toplanırlar, okunan hutbeleri dinlerler ve birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra da birbirlerini görürler veya günlük işlerine yönelirler. Cuma namazının ne kadar süreceği, gün ortasında gündemde yer almaya başladı. Peki, Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer?

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer?Cuma namazı

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Emir Ceran
Emir Ceran
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