CUMA MESAJLARI 2025! En güzel Cuma mesajları 2025 nelerdir? Anlamlı, dualı, ayetli, hadisli cuma mesajları

Mübarek Cuma gününe erişmenin sevinciyle, sevdiklerinize en güzel Cuma mesajları 2025 seçenekleriyle "Hayırlı Cumalar" dileklerinizi iletebilirsiniz. Bu özel günde, dualı, ayetli ve hadisli mesajlarla manevi bağlarınızı güçlendirmek mümkün. Peki, En güzel Cuma mesajları 2025 nelerdir? Anlamlı, dualı, ayetli, hadisli cuma mesajları...

KISA CUMA MESAJLARI

"Hayırlı Cumalar! Rabbim dualarınızı kabul etsin."

"Cumanız mübarek olsun. Huzur ve bereket üzerinize olsun."

"Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Cumanız mübarek olsun!"

"Cuma'nız mübarek, dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun."

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

"Bu mübarek günde Rabbim, gönlümüzden geçen hayırlı duaları kabul etsin. Günahlarımızı affetsin ve bizi doğru yolda daim kılsın. Hayırlı Cumalar!"

"Kalbinizden geçen her güzel dua kabul, dualarınızda geçen her güzel dilek gerçek olsun. Hayırlı Cumalar dilerim."

"Günlerin en hayırlısı olan Cuma gününde, Rabbim bizleri affına mazhar olan kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun."

"Rabbim, bizleri affına uğrayan, duaları kabul olan, rızasına kavuşan kullarından eylesin. Hayırlı ve huzurlu Cumalar dilerim."

Dostlarınıza ve Ailenize Gönderebileceğiniz Cuma Mesajları

"Bu mübarek Cuma gününde Allah'ım dualarımızı kabul, gönlümüzü ferah, kalbimizi huzurla doldursun. Hayırlı Cumalar!"

"Rabbim sizi ve sevdiklerinizi iki cihan saadetine ulaştırsın. Dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma günü rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı gündür. Rabbim, bu mübarek günde gönüllerimize huzur versin. Hayırlı Cumalar!"

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Allah'a yönelen bir kalbiniz, dualarınıza cevap veren bir Rabbiniz ve yüzünüzde tebessümünüz eksik olmasın. 'Şüphesiz, namaz müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır.' (Nisa 103) Hayırlı Cumalar!"

"'Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.' (Cuma Suresi 9) Hayırlı Cumalar!"