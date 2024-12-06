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Cuma hangi diziler var? 6 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? 6 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 6 Aralık 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 6 Aralık 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kara Ağaç Destanı (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 ARALIK

14:40 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

23:45 Baba III (Yabancı Sinema)

02:40 Seksenler

03:20 Masumlar Apartmanı

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