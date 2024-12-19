Culpa Tuya tek parça full izle! Culpa Tuya Türkçe altyazı izleme linki

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CULPA TUYA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Culpa Tuya 27 Aralık 2024 Cuma günü vizyona girecek.

CULPA TUYA KONUSU NEDİR?

Yeni evinde, üvey kardeşi Nick ile birlikte yaşamaya başlayan Noah, Nick'in yüzeydeki hayatının aksine, dövüş, kumar ve yasadışı araba yarışlarıyla dolu karanlık bir yanının olduğunu keşfeder. İkili, tüm zorluklara ve karşı çıkışlara rağmen kendilerini tutkulu bir aşkın içinde bulur. Film, Noah ve Nick'in çatışan kişilikleri ve ardındaki gizemlerle dolu ilişkilerini derinlemesine keşfeder.

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