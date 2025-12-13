Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bambaşka bir sektöre giriş yapıyor.

VIN DIESEL BÜYÜK MÜJDEYİ AÇIKLADI

Ünlü oyuncu Vin Diesel, uzun süredir gündem olan 'Cristiano Ronaldo, Hızlı ve Öfkeli'de oynayacak' iddiaları hakkında konuşarak büyük müjdeyi verdi. Diesel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes Ronaldo'nun Hızlı ve Öfkeli'de olup olmayacağını soruyordu. Doğrusunu söylemeliyim ki, bu doğru. Onun için Los Bandoleros'ta bir rol yazdık.' ifadelerini kullandı. Bu haber, Portekizli oyuncunun hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

HIZLI VE ÖFKELİ 11 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Serinin 11. filmi olacak olan "Hızlı ve Öfkeli"nin 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Aynı zamanda, bu filmin meşhur aksiyon serisinin son yapımı olacağı da bildirildi.