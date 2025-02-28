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ÇORUM HAVA DURUMU: 28 Şubat Cuma Çorum hava durumu nasıl? Çorum haftalık hava durumu tahmini

ÇORUM HAVA DURUMU: 28 Şubat Cuma Çorum hava durumu nasıl? Çorum haftalık hava durumu tahmini
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Çorum'da yaşayan vatandaşlar, 28 Şubat Cuma günü hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 28 Şubat Cuma Çorum'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, güncel Çorum hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Çorum'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Şubat Cuma günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 28 Şubat Cuma günü Çorum'da hava durumu nasıl olacak? Çorum'da hava nasıl? İşte, detaylar...

ÇORUM'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 28 Şubat 2025 Cuma günü Çorum'da hava durumu parçalı bulutlu ve az güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 0°C civarında seyrederken, öğle saatlerine doğru 7°C'ye kadar yükselecek. Rüzgarın güneybatı yönünden hafif esmesi beklenirken, nem oranı %40 ile %75 arasında değişecek. Gün boyunca güneşli hava etkili olacak ancak özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

ÇORUM'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ÇORUM HAVA DURUMU: 28 Şubat Cuma Çorum hava durumu nasıl? Çorum haftalık hava durumu tahminiÇorum'da hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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