ÇORUM HAVA DURUMU: 28 Şubat Cuma Çorum hava durumu nasıl? Çorum haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Çorum'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Şubat Cuma günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 28 Şubat Cuma günü Çorum'da hava durumu nasıl olacak? Çorum'da hava nasıl? İşte, detaylar...

ÇORUM'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 28 Şubat 2025 Cuma günü Çorum'da hava durumu parçalı bulutlu ve az güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 0°C civarında seyrederken, öğle saatlerine doğru 7°C'ye kadar yükselecek. Rüzgarın güneybatı yönünden hafif esmesi beklenirken, nem oranı %40 ile %75 arasında değişecek. Gün boyunca güneşli hava etkili olacak ancak özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

ÇORUM'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çorum'da hava durumu