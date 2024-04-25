Çorlu tren kazası olayı ne? Çorlu tren kazasında ölü var mı, ne oldu?

2018 yılında yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Çorlu tren kazasındaki son gelişmeler merak ediliyor. Çorlu tren kazasının ne zaman olduğu, kaç kişinin hayatını kaybettiği araştırılıyor. Çorlu tren kazası olayı ne? Çorlu tren kazasında ölü var mı, ne oldu? İşte ayrıntılar...

ÇORLU TREN KAZASI OLAYI NE?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada karar çıktı. 2018 yılında yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Mahkemenin karar duruşmasında dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası verildi. Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra açıklanan kararda dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası verildi.

Karar duruşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda siyasi, sivil toplum kurulu temsilcisi ve barolar tarafından da takip edildi.