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Çorapla uyumak günah mı? Çorapla yatmak zararlı mı?

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"Çorapla uyumak günah mı? Çorapla yatmak zararlı mı?" soruları, vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini alıyor... Özellikle kış aylarında ayaklarımız oldukça fazla üşür. Vücudumuzun ısısını belirleyen en önemli bölgede ayaklarımızdır. Ayaklarımızda bulunan birçok kas ve uyarıcı sinir bölgeleri, sıcaklık ve soğukluk açısından duyarlılık göstererek, diğer organlarımıza da uyarıcı sinyaller gönderir. Malum vücudumuzun tüm yükünü taşıyan ayaklarımızın bakımı da iyi yapılmalıdır. Kış aylarında sıcak yaz aylarında ise serin tutmak önemlidir.

ÇORAPLA UYUMAK GÜNAH MI?

İslam dininde çorapla yatmanın hiçbir mahsuru yoktur. Fakat çorabın temiz olması şartı vardır. İslam dininde uyku adabı konusunda yer alan ifadelere göre bu önemli bir detaydır. Yatma adabı dersinde, kişinin çorap veya üzerindeki kıyafetlerle yatmaması tavsiye edilir. Eğer kişi üşüyorsa, çorabıyla veya kıyafetiyle, mest ayakkabısıyla da yatabilir. Bu durum İslam dininde haram ya da günah değildir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÇORAPLA UYUMAK ZARARLI MI?

Uzun süreli gece çorapla uyumak, ayaklarda ve tırnaklarda şekil bozukluğu, ayak parmaklarında morarmalar ve cilt üzerinde kuruluğa sebebiyet verir. Gece çorapla uyumak, ayağın uzun süre hava almasını engelleyeceğinden mantar hastalıklarına da davetiye çıkarır. Ayaklarda egzama oluşumu da kaçınılmaz olacaktır. Burada vücudumuzun yükünü taşıyan ayaklarımızın bakımına önem göstermeliyiz, çok güçlü oldukları gibi, çok da iyi bakılmadıklarında hastalıklara karşı dirençsizdirler.

Ayaklarda Oluşabilecek Muhtemel Hastalıklar Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Mantar enfeksiyonları ayaklarımız yeteri kadar hava almazsa, ayakkabı içerisinde iken uygunsuz çorap kullanımı ile aşırı terleme ile de ortaya çıkabilecek bir rahatsızlıktır ve tedavisi uzun sürelidir. Tırnak batması yine ayaklarda gereğinden fazla sıkı ve kalın çorap kullanılması ile parmaklarda oluşan şekil bozuklukları zamanla tırnak batması dediğimiz hastalığı oluşturur. Tedavi süreci ve hastalık aşamaları da kişiye oldukça ıstırap verebilecek bir rahatsızlıktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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