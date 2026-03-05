Haberler

Çöpteki manzara isyan ettirdi: Ambalajları bile açılmamış

Sürekli fiyatları artırmakla şikayet edilen marketler, bu defa çok başka bir konu ile gündemde. Samsun'da bir adam, çöp konteynerine atılmış taze meyve, sebze, erzak ve tavukları görünce sitem etti. Vatandaş, "Çöpün içindekilere bakın, hangi market olduğunu bilmiyorum. Yazıklar olsun, hangi zengin yapıyor bunu! Fakire fukaraya verseler olmaz mı?" dedi.

Samsun'da bir vatandaşın çöp konteynerinde gördüğü manzara sosyal medyada gündem oldu. Konteynerin içinde taze meyve, sebze, erzak ve tavukların bulunduğunu gören vatandaş, yaşanan duruma tepki göstererek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"FAKİRE FUKARAYA VERSELER OLMAZ MI?"

Görüntüleri kaydederken konuşan vatandaş, çöpe atılan gıda ürünlerinin israf edildiğini belirterek sitem etti. "Bu videoyu vatanım milletim için çekiyorum. Çöpün içindekilere bakın, hangi market olduğunu bilmiyorum. Yazıklar olsun, fakire fukaraya verseler olmaz mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

AMBALAJI BİLE AÇILMAMIŞ ÜRÜNLER

Konteynerde bulunan bazı portakalların ambalajlarının dahi açılmadığını söyleyen vatandaş, iki ayrı çöp konteynerinin gıda ürünleriyle dolu olduğunu ifade etti. Görüntülerde çok sayıda meyve, sebze ve çeşitli erzakın çöpe atıldığı görülüyor.

