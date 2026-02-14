Haberler

Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu

Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. 2 bina ve 7 aracın hasar gördüğü olayda güvenlik nedeniyle 151 kişi tahliye edildi. Gece saatlerinde duydukları gürültüye çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

  • İzmir'in Menemen ilçesinde sağanak nedeniyle çöken bir istinat duvarı 2 bina ve 7 araca hasar verdi.
  • Olay sonrası güvenlik nedeniyle 3 binadan 151 kişi tahliye edildi.
  • Tahliye edilenler Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi.

İzmir'i sağanak yağış vurdu. Dün etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu

ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI 7 ARACI YUTTU

Menemen ilçesi bağı Ulukent semti 29 Ekim Mahallesi'nde sağanak nedeniyle saat 04.41'de sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu.

Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu

151 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, bölge dronla görüntülendi.

Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu

Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu

Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
