Coğrafi işaretli ürünlerde turuncu etiket dönemi! Sertifikasyon zorunlu hale geliyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlere yönelik denetim sistemini kökten değiştirecek yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Düzenlemeyle birlikte bu ürünlerde sertifikasyon süreci zorunlu hale getirilecek.

TESCİL ARTIK YETERLİ OLMAYACAK

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın'ın haberine göre; yeni sistemde bir ürünün yalnızca tescil almış olması yeterli sayılmayacak. Üreticiler sertifikasyon sistemine dahil edilecek, ürünler ise yetkili kontrol kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenecek. Belirlenen standartları karşılayan ürünler, turuncu etiketle piyasaya sunulacak.

Etiketlerin belirli bir format ve ölçüde hazırlanacağı, üzerinde sertifika numarasının da yer alacağı belirtildi. Standartları karşılamayan ürünlerin bu etiketi kullanmasına izin verilmeyecek.

TÜM TEDARİK SÜRECİ İZLENECEK

Yeni düzenleme yalnızca üretim aşamasını değil, ürünün tüm yolculuğunu kapsayacak. Hasattan başlayarak işleme, paketleme, depolama ve sevkiyat süreçlerinin tamamı kayıt altına alınacak ve izlenebilir hale getirilecek. Böylece uzun süredir eleştirilen “tescil var ama denetim yok” anlayışının sona erdirilmesi hedefleniyor.

SAHTE ÜRÜNLERLE MÜCADELE AMAÇLANIYOR

Düzenleme ile coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değerinin artırılması planlanıyor. Sistemin etkin uygulanması halinde taklit ve düşük kaliteli ürünlerin piyasadaki payının azalması, gerçek üreticinin öne çıkması ve ihracat potansiyelinin güçlenmesi bekleniyor.

