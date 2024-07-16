Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı?

Çocuk Gelişimi fakültesi adayları için beklenen an geldi. Çocuk Gelişimi bölümünü tercih etmek isteyenler için YKS sonuçları açıklandı ve yarış başladı. Üniversiteler, en iyi adayları kabul etmek için kapılarını açıyor. Eğitimini Çocuk Gelişimi alanında sürdürmek isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. Peki, Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? Detaylar haberimizdedir...

ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2024

Tablodaki en son güncel verilere göre, TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre Çocuk Gelişimi bölümünün taban puanları, puan türleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu.

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