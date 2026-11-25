Türkiye’de çocuklar ilkokuldan itibaren İngilizce dersi görüyor, ancak pek çoğu yıllar sonra bile bir yabancıyla karşılaştığında konuşmakta zorlanıyor. Ebeveynler bu durumu çoğu zaman çocuğun çekingenliğine ya da kelime bilgisinin yetersizliğine bağlıyor. Online İngilizce eğitim platformu Novakid’in yaptığı hesaplama ise tablonun arkasında daha yapısal bir neden olduğunu ortaya koyuyor. Kalabalık sınıflarda çocuklara İngilizce konuşmak için ayrılabilen süre son derece sınırlı kalıyor.

Bir Derste Yarım Dakikadan Az

Türkiye’de ilkokullarda haftada iki saat İngilizce dersi veriliyor ve Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bir sınıfta ortalama 23 öğrenci bulunuyor. Dersin büyük bölümü konu anlatımına, dinleme, okuma ve yazma etkinliklerine ayrılıyor. Konuşmaya kalan kısa süre 23 öğrenci arasında paylaşıldığında her çocuğa bir derste yarım dakikadan az düşüyor. Novakid’in hesaplamasına göre bir dönemin sonunda bir öğrencinin okuldaki İngilizce derslerinde yaptığı toplam konuşma pratiği yalnızca 16 dakika civarında kalıyor. Bu süre, çocuğun bütün bir dönem boyunca kısa bir çizgi film bölümü kadar İngilizce konuştuğu anlamına geliyor.

Konuşma Becerisi Düzenli Pratikle Gelişiyor

Novakid uzmanlarına göre konuşma becerisi tıpkı bir kas gibi kullanıldıkça gelişiyor. Kelimeleri bilmek tek başına yeterli olmuyor. Çocuğun bu kelimeleri saniyeler içinde hatırlayıp bir cümleye dönüştürebilmesi gerekiyor. Bu refleks de ancak defalarca konuşarak, hata yaparak ve yeniden deneyerek kazanılıyor. Okuldaki dersler çocuğa sağlam bir temel kazandırıyor, bu temeli konuşma becerisine dönüştüren ise düzenli pratik oluyor.

Evde Birkaç Dakikalık Sohbetler Fark Yaratıyor

Konuşma süresini artırmak için uzun çalışma seanslarına gerek bulunmuyor. Novakid uzmanları, ailelerin gün içine kolayca yerleştirebileceği beş öneri sunuyor.

Kahvaltıda günün planını birkaç İngilizce cümleyle konuşun. Evet ya da hayır ile biten sorular yerine çocuğunuzu anlatmaya yönlendiren sorular sorun. Bir kelimeyi ararken hemen yardıma koşmayın, ona birkaç saniye tanıyın. Hataları tek tek düzeltmek yerine doğrusunu kendi cümlenizde tekrar edin. Sevdiği bir çizgi film karakteriyle kısa rol yapma oyunları kurgulayın.

Evdeki bu küçük adımlar çocuğun İngilizceyle bağını güçlendiriyor. Konuşma pratiğini düzenli ve yapılandırılmış hale getirmek isteyen aileler için ise birebir dersler öne çıkıyor.

Novakid’de Her Ders Bir Sohbete Dönüşüyor

Birebir derslerin en büyük avantajı, çocuğun sırasını beklemeden konuşabilmesi. Novakid’de çocuklar ana dili İngilizce olan bir öğretmenle birebir ve canlı ders yapıyor. 25 dakikalık derslerde çocuk ilk dakikadan itibaren konuşuyor. Novakid’in okul derslerindekiyle aynı varsayımları kullanarak yaptığı hesaplamaya göre, haftada iki ders alan bir öğrenci ilk dönemin sonunda okulda öğrenci başına düşen sürenin 14 katı kadar İngilizce konuşmuş oluyor.

Derslerdeki hikaye tabanlı ve oyunlaştırılmış içerikler çocuğun konuşmaya istekli olmasını sağlıyor. Yeni kelimeler hareket ve oyunla öğretildiği için çocuklar İngilizceyi çeviri yapmadan, oyun oynar gibi ediniyor. Dersler arasında ise yapay zeka destekli AI Tutor ile konuşma pratiği devam ediyor. Ebeveynler de Novakid uygulamasından çocuklarının derslerde ne kadar konuştuğunu ve seviyesinin nasıl ilerlediğini takip edebiliyor.

Novakid CEO’su ve Kurucu Ortağı Max Azarov, “Hiçbir çocuk ana dilini dönemde birkaç dakika konuşarak öğrenmedi. Çocuklar konuştukça konuşmayı öğreniyor. Novakid’de her ders boyunca çocuk konuşuyor, ailelerin evde kuracağı kısa sohbetler de bu pratiği büyük ölçüde destekliyor.” dedi.

Türkiye Novakid’in En Büyük Pazarı

Dünya genelinde 990.000'den fazla ailenin güvendiği Novakid için Türkiye özel bir yere sahip. Türkiye 2025 yılında 1,6 milyonu aşan ders sayısıyla Novakid’in dünyadaki en büyük pazarı oldu. Novakid ayrıca TIME ve Statista’nın “Dünyanın En İyi EdTech Şirketleri 2026” listesinde yer aldı.