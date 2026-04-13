Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti

Ukrayna’nın Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olarak atanan ancak modellik geçmişine ait fotoğraflarının sızmasıyla görevinden alınan 37 yaşındaki Victoria Yakimova, sessizliğini bozarak hem Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’den özür diledi hem de hakkındaki eleştirilere sert yanıt verdi.

Geçtiğimiz ay Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sybiha tarafından göreve getirilen Yakimova'nın diplomatik serüveni oldukça kısa sürdü. 2014’ten beri Dominik’te yaşayan ve bir Dominikli ile evli olan eski model, sosyal medyada patlak veren tartışmalar ve siyasi baskılar sonucu görevden el çektirildi.

The Sun’a konuşan Yakimova, diplomasi planlarının olmadığını ve bu sürece hazırlıksız yakalandığını ifade etti. Kariyeri boyunca Dominik’teki en ünlü Ukraynalı olarak tanındığını belirten Yakimova, modellik geçmişine yönelik tepkilere şaşırdığını dile getirdi.

İnsanların çok çabuk klişelere sığındığını söyleyen Yakimova, bir kadının hem model olup hem de eğitimli, zeki ve diplomatik bir görevi yürütebilecek kapasitede olabileceğini vurguladı. Sadece modellik fotoğrafları değil, Rusların geleneksel başlığı olan kokoshnik ile çekilmiş eski bir fotoğrafı da savaş döneminde büyük tepki toplamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ek güvenlik incelemeleri başlattıklarını duyurarak Yakimova'nın yetki belgesini iptal etti. Yakimova ise bu fotoğrafın savaştan çok önce arkadaşlar arasında yapılmış bir şaka olduğunu ve bağlamından koparıldığını savundu.

Geçmişinden asla utanmadığını vurgulayan Yakimova, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti'nden iki ayrı yüksek lisans derecesine sahip olduğunu, Ukrayna vergi idaresi ve denetim firmalarında çalıştığını ve akıcı şekilde 4 dil konuştuğunu hatırlattı. Modelliğin profesyonel bir iş olduğunu belirten Yakimova, eskortluk veya fuhuş gibi iddiaların ise asılsız ve gülünç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Zelenski’ye seslenen Yakimova, yaşanan durumun bir rahatsızlık vermesi halinde içtenlikle özür dilediğini belirtti. Amacının skandal yaratmak değil, Ukrayna'nın sesini duyurmak olduğunu söyleyen Yakimova, kendi fotoğrafları üzerinden reklam geliri elde edenlere de bu parayı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlamaları çağrısında bulundu.