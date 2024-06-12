Üye Girişi
Haberler

CİNSİYET NE ZAMAN BELLİ OLUR? Bebeğin cinsiyetini ne belirler?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CİNSİYET NE ZAMAN BELLİ OLUR? Bebeğin cinsiyetini ne belirler? Bir bebeğin cinsiyeti, anne ve baba tarafından verilen kromozomlara bağlıdır. Genellikle, bir bebeğin cinsiyeti gebeliğin 16. ve 20. haftaları arasında ultrason taraması ile belirlenebilir. Ancak, kesin cinsiyet belirlemek için genetik testler gerekebilir.

Bir bebeğin cinsiyeti, döllenme anında belirlenir, ancak bu cinsiyetin ultrasonda net olarak görülebilmesi için bir süre beklemek gerekir. CİNSİYET NE ZAMAN BELLİ OLUR? Bebeğin cinsiyetini ne belirler?İşte bebek cinsiyetinin belirlenme süreci ve ultrasonda görülebileceği zamanla ilgili ayrıntılar...

BEBEĞİN CİNSİYETİ NASIL BELLİ OLUR?

Bebeğin cinsiyeti, anne ve baba tarafından gelen kromozomlarla belirlenir. Anne X kromozomu taşırken, baba X veya Y kromozomu taşır. Eğer baba Y kromozomu taşıyorsa, bebek erkek olur (XY). Eğer baba X kromozomu taşıyorsa, bebek kız olur (XX).

CİNSİYET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Genellikle 16. haftadan itibaren ultrason muayenesi yapılır. Bu muayene sırasında bebeğin iç organları ve cinsel organları incelenir. Erkek bebeklerde testislerin varlığı, kız bebeklerde ise rahim ve yumurtalıkların görünümü ultrasonla tespit edilir.

Bazı kan testleri, bebeğin cinsiyetini belirlemeye yardımcı olabilir. Bu testlerde bebekten alınan anne kanındaki DNA analiz edilir. İnvaziv testler, bebeğin genetik yapısını incelemek için yapılır. Ancak risk taşıdıkları için sadece tıbbi endikasyonlarda uygulanır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Genetik Bebek Baba Gündem Sağlık Yaşam Haberler

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

Dallas Mavericks Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 13 Haziran Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor 3. finalist kim 2024? Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor ilk finalist kim 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor (YARI FİNAL) CANLI izle! 12 Haziran Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak? Gabriel Paulista saat kaçta İstanbul'a gelecek? Beşiktaş ile anlaşan Paulista ne zaman geliyor? Hz Yasuo neden hapse girdi? Mustafa Yavuz neden cezaevine girdi, sebebi ne?
Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title