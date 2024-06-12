CİNSİYET NE ZAMAN BELLİ OLUR? Bebeğin cinsiyetini ne belirler?

Bir bebeğin cinsiyeti, döllenme anında belirlenir, ancak bu cinsiyetin ultrasonda net olarak görülebilmesi için bir süre beklemek gerekir. CİNSİYET NE ZAMAN BELLİ OLUR? Bebeğin cinsiyetini ne belirler?İşte bebek cinsiyetinin belirlenme süreci ve ultrasonda görülebileceği zamanla ilgili ayrıntılar...

BEBEĞİN CİNSİYETİ NASIL BELLİ OLUR?

Bebeğin cinsiyeti, anne ve baba tarafından gelen kromozomlarla belirlenir. Anne X kromozomu taşırken, baba X veya Y kromozomu taşır. Eğer baba Y kromozomu taşıyorsa, bebek erkek olur (XY). Eğer baba X kromozomu taşıyorsa, bebek kız olur (XX).

CİNSİYET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Genellikle 16. haftadan itibaren ultrason muayenesi yapılır. Bu muayene sırasında bebeğin iç organları ve cinsel organları incelenir. Erkek bebeklerde testislerin varlığı, kız bebeklerde ise rahim ve yumurtalıkların görünümü ultrasonla tespit edilir.

Bazı kan testleri, bebeğin cinsiyetini belirlemeye yardımcı olabilir. Bu testlerde bebekten alınan anne kanındaki DNA analiz edilir. İnvaziv testler, bebeğin genetik yapısını incelemek için yapılır. Ancak risk taşıdıkları için sadece tıbbi endikasyonlarda uygulanır.