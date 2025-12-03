Çin'den emlak krizine enteresan çözüm! "Karamsarlık yayan" paylaşımları sildi
Çin'in siber denetim otoritesi, emlak piyasasına ilişkin karamsar yorumlar içeren ve konut politikalarını çarpıtan 40 binden fazla paylaşımı sosyal medya platformlarından kaldırdı. Operasyon kapsamında on binlerce gayrimenkul hesabına ve binlerce canlı yayın odasına ceza verildi. Ülkede emlak krizi her geçen gün derinleşirken yetkililer, çevrimiçi denetimleri daha da sıkılaştırıyor.
- Çin'in Şanghay'daki siber denetim birimi, emlak piyasasına yönelik 'felaket tellallığı' yaptığı iddia edilen 40 bini aşkın sosyal medya paylaşımını kaldırdı.
- Yetkililer, 70 binden fazla gayrimenkul hesabına ve 1200 canlı yayın odasına çeşitli yaptırımlar uyguladı.
- Çin'de 2021'den bu yana devam eden emlak krizi, mali açıdan zora giren geliştiriciler nedeniyle derinleşmeye devam ediyor.
Çin'in Şanghay'daki siber denetim birimi, emlak piyasasına yönelik "felaket tellallığı" yaptığı ve resmi konut politikalarını yanlış aktardığı iddia edilen 40 bini aşkın sosyal medya paylaşımının platformlardan kaldırıldığını duyurdu. RedNote ve Bilibili gibi popüler uygulamalarda 14 Kasım'dan bu yana süren dijital temizlik operasyonuna Şanghay Konut Bürosu ile internet polisi de destek verdi.
GAYRİMENKUL HESAPLARINA VE CANLI YAYIN ODALARINA CEZA
Bloomberg'de yer alan habere göre; yetkililer, aynı süreçte 70 binden fazla gayrimenkul hesabına ve 1200 canlı yayın odasına çeşitli yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Denetim kapsamında, yanlış bilgi yaydığı değerlendirilen içerik üreticilerinin hesaplarının kısıtlandığı, bazı yayınların ise tamamen kapatıldığı bildirildi.
UZAYAN EMLAK KRİZİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR
Çin'de 2021'den bu yana devam eden emlak krizi, mali açıdan zora giren geliştiriciler nedeniyle derinleşmeye devam ediyor. Birçok şirket borçlarını ödeyemediği için ön satışla sattığı projeleri tamamlayamadı. Bu durum hem tüketici güvenini aşındırdı hem de hanehalkı harcamalarında belirgin bir daralmaya yol açtı. Pekin yönetimi, sektördeki durgunluğu canlandırmak için attığı adımlara rağmen kalıcı bir toparlanma sağlayabilmiş değil.
Şanghay'daki son müdahale, yetkililerin çevrimiçi yorumların kamuoyunda panik etkisi yaratmasından ve bunun daha geniş çaplı hükümet eleştirilerine dönüşmesinden duyduğu kaygıyı gözler önüne seriyor.
SİYASİ DENETİM VE ÇEVRİMİÇİ SANSÜR GENİŞLİYOR
Devlet Başkanı Şi Cinping döneminde, Çin'in "Büyük Güvenlik Duvarı" içinde siyasi muhalefet büyük ölçüde etkisizleştirilirken, sansür mekanizmaları da giderek sertleşti. Son yıllarda özellikle ekonomik yavaşlama, emlak sektörü ve Kovid-19 sonrası toparlanmaya yönelik eleştirilerin hedef alındığı görülüyor.
Şi Cinping, geçtiğimiz hafta Politbüro'daki bir çalışma oturumunda, çevrimiçi suistimallerin arkasındaki çıkar ağlarının "cesurca kesilmesi" gerektiğini söyledi ve yapay zekanın siber denetimde daha etkin kullanılmasına vurgu yaptı.
YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLMİŞ GÖRSELLER DE HEDEFTE
Yetkililer, bazı hesapların yapay zekâ ile oluşturulmuş emlak fotoğraflarını gerçekmiş gibi paylaştığını ve bu nedenle incelemeye alındığını belirtti. Dijital içeriklerin doğruluğuna ilişkin denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılması bekleniyor.