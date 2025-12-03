Haberler

Çin'den emlak krizine enteresan çözüm! "Karamsarlık yayan" paylaşımları sildi

Çin'den emlak krizine enteresan çözüm! 'Karamsarlık yayan' paylaşımları sildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in siber denetim otoritesi, emlak piyasasına ilişkin karamsar yorumlar içeren ve konut politikalarını çarpıtan 40 binden fazla paylaşımı sosyal medya platformlarından kaldırdı. Operasyon kapsamında on binlerce gayrimenkul hesabına ve binlerce canlı yayın odasına ceza verildi. Ülkede emlak krizi her geçen gün derinleşirken yetkililer, çevrimiçi denetimleri daha da sıkılaştırıyor.

  • Çin'in Şanghay'daki siber denetim birimi, emlak piyasasına yönelik 'felaket tellallığı' yaptığı iddia edilen 40 bini aşkın sosyal medya paylaşımını kaldırdı.
  • Yetkililer, 70 binden fazla gayrimenkul hesabına ve 1200 canlı yayın odasına çeşitli yaptırımlar uyguladı.
  • Çin'de 2021'den bu yana devam eden emlak krizi, mali açıdan zora giren geliştiriciler nedeniyle derinleşmeye devam ediyor.

Çin'in Şanghay'daki siber denetim birimi, emlak piyasasına yönelik "felaket tellallığı" yaptığı ve resmi konut politikalarını yanlış aktardığı iddia edilen 40 bini aşkın sosyal medya paylaşımının platformlardan kaldırıldığını duyurdu. RedNote ve Bilibili gibi popüler uygulamalarda 14 Kasım'dan bu yana süren dijital temizlik operasyonuna Şanghay Konut Bürosu ile internet polisi de destek verdi.

GAYRİMENKUL HESAPLARINA VE CANLI YAYIN ODALARINA CEZA

Bloomberg'de yer alan habere göre; yetkililer, aynı süreçte 70 binden fazla gayrimenkul hesabına ve 1200 canlı yayın odasına çeşitli yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Denetim kapsamında, yanlış bilgi yaydığı değerlendirilen içerik üreticilerinin hesaplarının kısıtlandığı, bazı yayınların ise tamamen kapatıldığı bildirildi.

UZAYAN EMLAK KRİZİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Çin'de 2021'den bu yana devam eden emlak krizi, mali açıdan zora giren geliştiriciler nedeniyle derinleşmeye devam ediyor. Birçok şirket borçlarını ödeyemediği için ön satışla sattığı projeleri tamamlayamadı. Bu durum hem tüketici güvenini aşındırdı hem de hanehalkı harcamalarında belirgin bir daralmaya yol açtı. Pekin yönetimi, sektördeki durgunluğu canlandırmak için attığı adımlara rağmen kalıcı bir toparlanma sağlayabilmiş değil.

Şanghay'daki son müdahale, yetkililerin çevrimiçi yorumların kamuoyunda panik etkisi yaratmasından ve bunun daha geniş çaplı hükümet eleştirilerine dönüşmesinden duyduğu kaygıyı gözler önüne seriyor.

SİYASİ DENETİM VE ÇEVRİMİÇİ SANSÜR GENİŞLİYOR

Devlet Başkanı Şi Cinping döneminde, Çin'in "Büyük Güvenlik Duvarı" içinde siyasi muhalefet büyük ölçüde etkisizleştirilirken, sansür mekanizmaları da giderek sertleşti. Son yıllarda özellikle ekonomik yavaşlama, emlak sektörü ve Kovid-19 sonrası toparlanmaya yönelik eleştirilerin hedef alındığı görülüyor.

Şi Cinping, geçtiğimiz hafta Politbüro'daki bir çalışma oturumunda, çevrimiçi suistimallerin arkasındaki çıkar ağlarının "cesurca kesilmesi" gerektiğini söyledi ve yapay zekanın siber denetimde daha etkin kullanılmasına vurgu yaptı.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLMİŞ GÖRSELLER DE HEDEFTE

Yetkililer, bazı hesapların yapay zekâ ile oluşturulmuş emlak fotoğraflarını gerçekmiş gibi paylaştığını ve bu nedenle incelemeye alındığını belirtti. Dijital içeriklerin doğruluğuna ilişkin denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Emlak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü

Ünlü oyuncunun acı günü
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı

5-0'lık yenilgi sonrası helallik isteyerek başkanlık görevini bıraktı
2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan tek isim listede

Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan...
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı

Tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.