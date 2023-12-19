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Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı?

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Son dakika haberine göre, Çin'de bir deprem meydana geldi. Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise detaylar araştırılıyor. Peki, Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde ölü ya da yaralı var mı? İşte detaylar...

Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Meydana gelen depremin ardından ölü ya da yaralı var mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Çin'deki depremde herhangi bir can kaybı var mı sorgulatılıyor. Peki, Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

ÇİN'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Çin'de merkez üssü Cişişan Baoan Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

ÇİN DEPREMDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde 111 kişi yaşamını yitirdi. Depremde 220 kişi yaralandı ve altyapıda büyük zararlar meydana geldi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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