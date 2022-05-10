MENEMEN, İZMİR (İHA) - Çilek festivaline çilek hasadıyla davet

Menemen'de çilek festivali heyecanı

İZMİR - Kendine has tadı ve kokusuyla ünlü Emiralem Çileğinin hasat mevsimi, 12'nci kez çilek festivali ile kutlanacak. "Çilek Tadında Festival" sloganıyla düzenlenecek olan ve geniş katılım beklenen festivale çilek hasadı eşliğinde vatandaşları davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Üretici ve tüketiciyi direkt buluşturacağımız festivalimiz için yoğun bir program hazırladık. Bu yıl 2 bin dönüm alanda 7 bin ton çilek hasadı gerçekleştirmeyi bekliyoruz" dedi.

Menemen'de, bu yıl 12'ncisi gerçekleşecek olan ve ilçenin tanıtımı açısından önemli etkinliklerin başında yer alan Emiralem Çilek Festivalinin heyecanı yaşanıyor. 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde, çocuk atölyelerinin yanı sıra; 'En Güzel Çilek Bahçesi', 'En Güzel Çilek', 'En Güzel Çilekli Pasta' yarışmaları yapılacak. Yöre halkı, kurulan üretici pazarında iki gün boyunca çileklerini görücüye çıkaracak. 14 Mayıs Cumartesi Günü saat 17.00'da kortej yürüyüşü düzenlenecek. Emiralem Dörtyol Kavşağı'nda başlayacak olan kortej, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezinde sona erecek. Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise ünlü sanatçı Bedia Akartürk, en sevilen türküleri festivale katılanlarla birlikte söyleyecek. 15 Mayıs Pazar Günü saat 20.30'da ise sevilen şarkıcı Gülben Ergen konser verecek.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, festival öncesi Emiralem halkı ile bir araya geldi. Yöre halkı ile festivalle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bir program gerçekleştireceklerini ifade etti.

Önce hasat, sonra davet: "7 bin ton çilek hasadı gerçekleştirmeyi bekliyoruz"

Emiralem'in bereketli topraklarında çilek toplayan Pehlivan, yaptığı açıklama ile herkesi festivale davet etti. Menemen Ovası'nda çok önemli tarım ürünleri yetiştiğine dikkat çeken Pehlivan, "Bu tarım arazileri içerisinde Emiralem bölgemizde kendisine has kokusu ve tadıyla yetişen çilek, en değerli ürünlerimizden biri. Bu yıl 2 bin dönüm alanda 7 bin ton çilek hasadı gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bu kapsamda hem bölge üreticisine sahip çıkmak hem çileğimizin tanıtımına katkıda bulunmak hem de üretici ve tüketiciyi aynı bölgede buluşturmak için 14-15 Mayıs tarihlerinde Emiralem Çilek Festivalimizi gerçekleştireceğiz. 'Çilek Tadında Festival' sloganıyla 12. kez düzenleyeceğimiz festivalimizde üretici, esnaf ve vatandaşımızın yüzü gülecek. Cadde ve sokaklarımız, iki gün boyunca çocuk atölyeleri, mutfak tadımları, müzik dinletileri ve ünlü isimlerin katılacağı konserlerle renklenecek. Festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu çilek diyarı Emiralem'e bekliyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Genel