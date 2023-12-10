Kastamonu, 2019 Yerel Seçimleri'nde Kastamonu Belediyesi ve 19 ilçenin belediye başkanları için oy kullandı. Peki, Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir?

Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir?

2019 Kastamonu yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir?

CİDE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 yılında Cide Belediye Başkanlığı seçimini CHP'den Mehmet Eşref Mutlu kazanmıştır. Dolayısıyla, Cide Belediye Başkanlığı CHP tarafından yönetilmektedir.

2019 yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılan seçim sonuçları şu şekildedir:

Belediye Başkanlığı Aday Yarışı:

Mehmet Eşref Mutlu (CHP): 3,078 oy (%48.87)

Necdet Demir (AK Parti): 2,778 oy (%44.11)

Ahmet Çakmak (MHP): 413 oy (%6.56)

Hasan Soyubelli (Saadet Partisi): 19 oy (%0.30)

Ali Haydar Ceylan (BTP): 10 oy (%0.16)

Cide İlçesi Genel Meclis Sonuçları:

CHP: 2,917 oy (%46.51)

AK Parti: 2,616 oy (%41.71)

MHP: 696 oy (%11.10)

Saadet Partisi: 33 oy (%0.53)

TKP: 10 oy (%0.16)

MEHMET EŞREF MUTLU KİMDİR?

Mehmet Eşref Mutlu 1969 tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta okulu Cide'de, okuduktan sonra Kabataş Erkek Lisesinde eğitim hayatıma devam eden Mutlu, Çankırı Meslek Yüksek Okulu İşletme bölümünden mezun oldu. Mutlu halen İnönü Universitesi Halkla İlişkiler Bölümünde uzaktan eğitimime devam ediyor.

30 yıldır Cide'de esnaflık yapan Mutlu, Cideyi Tanıtma ve Turizm Derneği başkanlığı ve Esnaf Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2009 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Meclis Uyeliğine seçilen Mutlu, 1 dönem bu görede bulundu.