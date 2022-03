Chris Rock ne dedi? (VİDEO) Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı?

Will Smith neden tokat attı Oscar Ödül Töreni'nin ardından en çok merak edilen ve gündem olan konu oldu. Sabaha karşı düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. İlk başlarda kurgu olduğu düşünülen olayın gerçek olduğu ve nedeni belli. Peki, Chris Rock ne dedi? Will Smith tokat videosu! Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı? Will Smith neden yumruk attı? İşte yanıtı...

CHRİS ROCK NE DEDİ?

'bikotbitisortmag' isimli Instagram hesabının verdiği bilgilere göre tören boyunca Will Smith & Jada Smith çiftinin açık ilişki yaşamasıyla ilgili espriler yapıldı ve ikili bunlara gülerek karşılık verdi. Daha önce yaptıkları açıklamalarda evliliklerini dinamik tutmak için başkalarıyla birlikte olduklarını dile getiren çift, komedyen Chris Rock'ın hastalıkla ilgili bir esprisinin üzerine gerildi.

Bir süredir saç kıran hastalığıyla mücadele ettiği için saçlarını kazıtan Jada Smith, Chris Rock'ın saçlarıyla ilgili espri yapmasından rahatsız oldu. İlk başta espriye gülen Will Smith, eşinin üzüldüğünü görünce sinirlerine hakim olamayarak sahnede gidip Rock'a "Karımın adını ağzından uzak tut" diyerek tokat attı. Yayıncı kuruluş ise ortalığın bir anda gerilmesinin ardından programın sesini kapattı.

ÖZÜR DİLEDİ

Törenin en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen "En iyi erkek oyuncu" ödülüne King Richard filmi ile Will Smith layık görüldü. Ödülünü alırken açıklamalarda bulunan Will Smith, "Bu çok güzel bir an ve ödül kazandığım için ağlamıyorum. Bütün bu insanlara ışık tuttuğuma, ekibime ışık tutuyorum. Sevgi size çılgınca şeyler yaptırır" dedi. Oyuncu, törende yaşanan tokat olayı için de özür diledi.

