CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

"Mutlak butlan" davasının ardından CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi ve tahliye krizi, sosyal medyaya da sıçradı. Meclis'e yürüyerek yeni karargahını TBMM Grup Odası olarak ilan eden Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile köprüleri tamamen attığını gösteren sembolik ama çok konuşulacak bir hamle yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

KURULTAY DAVASI VE GERİLİMİN ZİRVESİ

İki lider arasındaki ipler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verdiği şok karar ve ardından genel merkezin polis zoruyla Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesiyle kopma noktasına geldi. Taraflar üstü kapalı sözlerle de olsa birbirlerine mesajlar gönderdi.

Son olarak da Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

SOSYAL MEDYADA "TAKİPTEN ÇIKMA" HAMLESİ

Daha önce kurultay davası süreci devam ederken Instagram üzerinden yapılan takipten çıkarma hamlesi, yaşanan son tahliye krizi ve karşılıklı sert açıklamaların ardından kalıcı bir kopuşa dönüştü.

Siyasi kulislerde, Özgür Özel’in bu hamlesinin sadece kişisel bir tepki olmadığı; hukuki yollarla genel merkezi alan Kılıçdaroğlu yönetimine karşı "Sizinle artık hiçbir meşru zeminimiz kalmadı" mesajı taşıdığı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzluk ve hakaret" gerekçesiyle 10 milletvekili hakkında ihraç listesi hazırladığı iddialarının hemen ardından gelen bu hamle, partideki "geri dönüşü olmayan" bölünmeyi gözler önüne serdi.

DELEGELER VE SOSYAL MEDYA DA İKİYE BÖLÜNDÜ

Parti tabanı ve delegeler Meclis grubu ile Genel Merkez arasında tercih yapmaya zorlanırken, sosyal medyada da iki liderin destekçileri arasında tam anlamıyla bir kelime savaşı başladı. Özgür Özel'in takibi bırakma hamlesi, CHP içindeki tarihi liderlik savaşının artık dijital dünyada da hiçbir protokolü tanımayacağının ilanı olarak yorumlandı.