Haberler

CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye krizinin ardından Meclis'e yürüyerek yeni karargahını ilan eden Özgür Özel ile hukuki kararla koltuğa dönen Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ipler sosyal medyada da tamamen koptu. Özel, partinin resmi genel başkanını sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı. Bu hamle, partideki tarihi bölünmenin dijital dünyadaki en somut ilanı oldu.

  • Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.
  • CHP'deki liderlik krizi, kurultay davası ve genel merkezin polis zoruyla devredilmesiyle tırmandı.
  • Özgür Özel'in takipten çıkarma hamlesi, Kılıçdaroğlu yönetimine karşı 'hiçbir meşru zemin kalmadı' mesajı olarak yorumlandı.

"Mutlak butlan" davasının ardından CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi ve tahliye krizi, sosyal medyaya da sıçradı. Meclis'e yürüyerek yeni karargahını TBMM Grup Odası olarak ilan eden Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile köprüleri tamamen attığını gösteren sembolik ama çok konuşulacak bir hamle yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

KURULTAY DAVASI VE GERİLİMİN ZİRVESİ 

İki lider arasındaki ipler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verdiği şok karar ve ardından genel merkezin polis zoruyla Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesiyle kopma noktasına geldi. Taraflar üstü kapalı sözlerle de olsa birbirlerine mesajlar gönderdi.  

Son olarak da Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.  

SOSYAL MEDYADA "TAKİPTEN ÇIKMA" HAMLESİ 

Daha önce kurultay davası süreci devam ederken Instagram üzerinden yapılan takipten çıkarma hamlesi, yaşanan son tahliye krizi ve karşılıklı sert açıklamaların ardından kalıcı bir kopuşa dönüştü. 

Siyasi kulislerde, Özgür Özel’in bu hamlesinin sadece kişisel bir tepki olmadığı; hukuki yollarla genel merkezi alan Kılıçdaroğlu yönetimine karşı "Sizinle artık hiçbir meşru zeminimiz kalmadı" mesajı taşıdığı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzluk ve hakaret" gerekçesiyle 10 milletvekili hakkında ihraç listesi hazırladığı iddialarının hemen ardından gelen bu hamle, partideki "geri dönüşü olmayan" bölünmeyi gözler önüne serdi.

DELEGELER VE SOSYAL MEDYA DA İKİYE BÖLÜNDÜ 

Parti tabanı ve delegeler Meclis grubu ile Genel Merkez arasında tercih yapmaya zorlanırken, sosyal medyada da iki liderin destekçileri arasında tam anlamıyla bir kelime savaşı başladı. Özgür Özel'in takibi bırakma hamlesi, CHP içindeki tarihi liderlik savaşının artık dijital dünyada da hiçbir protokolü tanımayacağının ilanı olarak yorumlandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
'Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var' iddiası

Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesi çok uzun! İşte kalemi kırılan isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı

Transfere 339 milyon Euro harcayıp Avrupa kupalarına bile kalamadılar
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti

Beklenen açıklamayı yaptı!
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil

"Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil"
İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

2. Lig ekibi, dünya devini yenip kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi

CHP'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek başvuru
Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti
Gazeteciye tokat atan Ali Mahir başarır özür diledi

Gazeteciye tokat atmıştı: Canlı yayında özür diledi