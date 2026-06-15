CHP’de büyük temizlik: Yeni ihraç dalgası kapıda!

CHP’de kriz yeni bir aşamaya geçiyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısında yeni disiplin sevkleri ve kritik atamalar yapması beklenirken, parti içindeki arınma sürecinin iki ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

İhraçlar ve görev değişiklikleri CHP gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Parti yönetiminin, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarını kapsayabilecek yeni disiplin süreçleri başlatabileceği belirtiliyor.

CHP’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, CHP’de mutlak butlan kararıyla başlayan kriz, tarafların karşılıklı hamleleriyle büyümeye devam ediyor. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay hazırlıklarını sürdürürken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde ise ihraçlar ve yeni görevlendirmeler bulunuyor.

Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) çarşamba günü beşinci kez toplaması beklenen Kılıçdaroğlu’nun, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’dan boşalan grup başkanvekilliği görevlerine İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’i atayacağı ifade ediliyor.

Parti kaynakları, CHP’de başlatılan arınma sürecinin yaklaşık iki ay içinde tamamlanmasının planlandığını belirtiyor.

SÜLEYMAN DEMİREL’İN SÖZÜNE ATIF

Genel Merkez kurmayları, Özgür Özel’in Grup İç Yönetmeliği’nde yer alan “Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır” hükmüne aykırı davranarak parti suçu işlediğini savunuyor. Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleştirilecek grup toplantısına ilişkin herhangi bir başvurunun yapılıp yapılmadığının ise henüz netleşmediği belirtiliyor.

Kurmaylar, “Grupta kim konuşacak?” sorusuna, Süleyman Demirel’in siyaset literatürüne geçen “Siyasette 24 saat çok uzun bir süre” sözüyle karşılık verdi. Kılıçdaroğlu’nun grup başkanvekilliği görevlerine yapacağı yeni atamalar sayesinde grup toplantılarında kürsüye çıkmayı planladığı öne sürülüyor.

YENİ İHRAÇLAR GÜNDEMDE

Kılıçdaroğlu cephesinin gündemindeki önemli başlıklardan birini de ihraç süreçleri oluşturuyor. Daha önce dokuz milletvekili ile iki belediye başkanını disipline sevk eden Genel Merkez yönetiminin, yeni haftada da benzer adımları sürdürmesi bekleniyor.

Parti kurmayları, en az beş milletvekilinin yanı sıra aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu bazı il başkanları ve belediye başkanlarının kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’na yakın İzmirli kurmayların mevcut İl Başkanı Çağatay Güç’ten rahatsız oldukları ve görevden alınması yönünde öneride bulundukları da kulislerde konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.