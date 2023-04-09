CHP Tokat milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Tokat Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Tokat Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Tokat Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Tokat Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Tokat Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Tokat, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Tokat Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Tokat Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Tokat Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

KADİM DURMAZ

DURAN KUM

AYHAN KARABEKİROĞLU

MEHMET ALİ KOCAOĞLU

CEM ÇITAK