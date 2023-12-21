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CHP Manisa adayı kim oldu? Ferdi Zeyrek, aday mı?

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CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. Peki, CHP Manisa adayı kim oldu? Ferdi Zeyrek aday mı?

CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. Ferdi Zeyrek Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ferdi Zeybek Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Cevat Öncü de Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 6 ildeki başkan adayı da belli olurken, 35 bölgede ise ön seçim kararı alındı. İşte CHP'nin isim isim aday listesi. Peki, CHP Manisa adayı kim oldu? Ferdi Zeyrek aday mı?

CHP MANİSA ADAYI KİM OLDU?

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 35 seçim çevresindeki 126 belediye başkan adayını daha açıkladı.

KONYA, MANİSA, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Ana muhalefet, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İsmail Sonkaya'yı gösterdi. Ferdi Zeybek CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Cevat Öncü de Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

CHP Manisa adayı kim oldu? Ferdi Zeyrek, aday mı?

CHP'NİN İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Çanakkale'de Muharrem Erkek, Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu, Bartın'da Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasya'da Turgay Sevindi, Ardahan'da Faruk Demir, Kütahya'da Eyüp Kahveci CHP'nin belediye başkan adayı oldu.

FATİH VE PENDİK DE AÇIKLANDI

CHP İstanbul'un Fatih ve Pendik ilçeleri içinde adaylarını duyurdu. Fatih adayı Mahir Polat, Pendik adayı ise Süleyman Tarık Balyalı oldu. Adayların Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olması dikkat çekti.

Osman Demir
Osman Demir
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