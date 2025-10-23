Haberler

CHP Kurultayı ne zaman? SON DAKİKA! 39. CHP Kurultay tarihi belli oldu mu?
Türkiye siyasetinin kilit aktörlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2025 yılında yapacağı 39. Kurultay ile yeniden sahnede. Peki, CHP Kurultayı ne zaman yapılacak? CHP Kurultay tarihi belli oldu mu? Kurultayın gündeminde neler var? Detaylar haberimizde!

Türkiye siyasetinin önemli mihenk taşlarından biri olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayları, sadece bir liderlik seçiminin ötesinde partinin geleceğine yön veren kritik kararların alındığı platformlardır. 2025 yılında gerçekleşecek olan 39. CHP Kurultayı da bu geleneği sürdürerek, partinin siyasi vizyonunu ve stratejisini şekillendirecek. Peki, CHP Kurultayı ne zaman yapılacak? CHP Kurultay tarihi belli oldu mu?Kurultayın gündeminde neler var? İşte, CHP'nin önemli zirvesine dair merak edilen tüm detaylar...

CHP KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2025 CHP Kurultayı için beklenen açıklama nihayet geldi. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan resmi duyuruya göre, partinin 39. Kurultayı 28-29-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek bu kritik toplantı, partinin yeni dönemdeki yol haritasını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda güncellenen parti programının delegeler tarafından değerlendirilip onaylanmasına sahne olacak.

Kurultayın bu yılki takvimi, partinin demokrasi ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda titizlikle planlandı. Delegelerin ve üyelerin aktif katılımına olanak sağlayacak şekilde organize edilen süreç, siyasi analizciler tarafından Türkiye siyaseti açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

28 Kasım: Açılış ve açılış konuşmaları, mevcut siyasi durum değerlendirmesi

29 Kasım: Yeni parti programı sunumu, tartışmalar ve önerilerin değerlendirilmesi

30 Kasım: Liderlik seçimi ve oy kullanma işlemleri, sonuçların açıklanması

Bu üç günlük programda hem liderlik seçimi hem de CHP'nin politikalarını güncelleyecek önemli kararlar gündeme gelecek.

