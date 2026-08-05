Haberler

Hayatını kaybettiği gazetelerini almayınca anlaşıldı

Hayatını kaybettiği gazetelerini almayınca anlaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kepez'de yalnız yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Ay, birkaç gündür gazetesini almayınca komşularının oğluna haber vermesiyle evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ay'ın cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı.

Antalya'da 87 yaşındaki adam, her gün aldığı gazeteleri birkaç gündür almayınca durumunu merak eden komşuların haber vermesi ile gelen oğlu tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün rutin olarak apartman girişinden gazetesini alan 87 yaşındaki İbrahim Ay'ın birkaç gündür gazetelerini almadığı fark eden komşuları durumunu merak ederek kapısını çaldı. Daireden cevap alamayan komşuları Ay'ın oğlunu arayarak durumu bildirdi. Komşularının haber vermesi ile babasının yaşadığı eve gelen ve kapıyı açan İbrahim Ay'ın oğlu yaşlı adamı daire içerisinde hareketsiz vaziyette buldu.

Gazeteleri almayınca öldüğü anlaşıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin İbrahim Ay'ın ölümünü şüpheli bulması üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Kalbinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen İbrahim Ay'ın cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı

Müzakereler devam ederken ABD'den kritik adım! Yaptırımlar kaldırıldı
Meclis'te tansiyon yükseldi: İYİ Partili Turhan Çömez'in sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı

İYİ Partili Turhan Çömez'in sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti'ye ilk operasyon! İl Başkanı gözaltına alındı
Bolu'da hamur makinesine kaptırdığı eli bileğinden koptu: İşçiler fenalık geçirdi

İmalathanede dehşete düşüren olay! Görenler fenalık geçirdi
CHP Kırklareli'nden silindi, Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli de istifa etti

Şehrin CHP'de kalan tek belediye başkanıydı: O da Yeni Parti'ye geçti

İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti

İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti
Restoranın yeni konsepti olay oldu: İçeri giren kıyafetini çıkarıyor

Bu restoranda yemek yemek için önce soyunmanız gerekiyor!
Havacılıkta yeni dönem: Baş üstü bagaj dolapları ücretli oluyor

Uçak yolculuklarında yeni dönem: Artık paralı olacak

Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi: Onu durdurmak kolay değil