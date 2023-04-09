CHP Kırklareli milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Kırklareli Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Kırklareli Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Kırklareli Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kırklareli Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Kırklareli Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Kırklareli, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Kırklareli Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kırklareli Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Kırklareli Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

VECDİ GÜNDOĞDU

FAHRİ ÖZKAN

HATİCE GÜL BİNGÖL