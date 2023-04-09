CHP Karaman milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Karaman Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Karaman Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Karaman Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Karaman Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Karaman Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Karaman, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Karaman Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Karaman Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Karaman Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

İSMAİL ATAKAN ÜNVER

YUSUF BAŞTUĞ

HASAN EHLİZ