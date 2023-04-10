CHP Karabük milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Karabük Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Karabük Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Karabük Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Karabük Adayları!

MHP'de liste krizi! Murat Karagül ikinci sıradan aday gösterildiği için istifa etti

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Karabük Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Karabük, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Karabük Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Karabük Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Karabük Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

CEVDET AKAY

ABDULLAH ÇAKIR

BAYRAM KARADAĞ